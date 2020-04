Firenze, 25 aprile 2020 - "Molti hanno usato in questo periodo la metafora bellica", affermando che "è come essere in guerra, ma non è stata la stessa cosa: penso che la guerra sia stato un fatto enormemente più spaventoso, più distruttivo, con gli italiani armati gli uni contro gli altri. Adesso abbiamo un solo nemico, il virus. Dalla Festa della Liberazione possiamo trarre lo stimolo, le idee e i valori con i quali guardare al futuro sicuri che ce la faremo". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un videomessaggio diffuso su Facebook, per celebrare il 25 aprile.

Alle spalle di Rossi la bandiera del Comitato toscano di Liberazione nazionale con il Pegaso, il cavallo alato che è anche emblema della Regione Toscana, "che rappresenta la Resistenza toscana: è un simbolo di forza e energia, di qualcosa che si libera e va in alto. Dobbiamo essere capaci di mettere in campo questa energia della Resistenza dell'antifascismo: ritrovare quella forza che ebbero i nostri genitori di guardare al futuro, di sacrificarsi per vedere un futuro migliore".

Rossi ha anche spiegato che "il virus colpisce tutti allo stesso modo ma in particolare colpisce la parte più debole della popolazione e può preparare anche un futuro di ulteriori diseguaglianze del nostro Paese. E allora mi rifaccio al 25 aprile e alla Costituzione che dalla lotta e dalla Resistenza è stata originata nell'intesa di tanti orientamenti politici, ideali anche tra loro diversi. È un modo per ritrovare la strada giusta, per affrontare le sfide che abbiamo davanti a noi". Il messaggio si è concluso con l'audio dell'appello "contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista" che Sandro Pertini rivolse agli italiani 75 anni fa.

GIANI - "La violenza va scrutata. Va scandagliata senza chiudere occhio, senza volgere lo sguardo altrove. Deve raggiungerci nelle viscere e strizzarle tanto da toglierci il fiato. Solo allora la violenza che colpisce altri sarà anche quella che colpisce noi. Solo allora, trafitti da quel dolore, avremo coscienza dell'enormità dell'orrore nazifascista che ha devastato la Toscana, l'Europa, il mondo. Solo allora avremo certezza del fatto che non è sprecata la voce di chi lancia un allarme. Di chi grida 'Mai più!'. Solo allora sarà anche nostro il dolore della giovane madre del Monumento Ossario di Sant'Anna di Stazzema e dei suoi cari, dei suoi compaesani, delle decine di migliaia di adulti e bambini trucidati in Italia. Solo allora saremo liberi. Liberi di sentire il profumo di primavera e democrazia che si solleva oggi nei luoghi nei quali ieri (perché era ieri!) calava invece la morte. Buon 25 aprile a tutte e a tutti". Lo scrive il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, sulla sua pagina Facebook postando una foto che lo ritrae davanti al Monumento Ossario di Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944 avvenne un eccidio nazista in cui furono trucidati 560 civili, di cui oltre cento bambini.

NARDELLA - "Con la deposizione della corona ai caduti, iniziano le celebrazioni per la Liberazione. Buon 25 aprile a tutti e tutte!". Lo ha scritto, su Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella postando una foto dell'inizio delle celebrazioni in piazza dell'Unità. Intanto dal gruppo consiliare del Pd un flash mob virtuale per accompagnare idealmente Nardella. I consiglieri si sono fatti ritrarre e hanno composto un collage con scritto #iorestolibero.