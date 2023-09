Festa in Forno nel borgo di Pinzano e Rufina: cena itinerante

Al via oggi nel borgo di Pinzano la tradizionale "Festa in Forno". L’evento, organizzato dall’amministrazione in collaborazione con Arci e Fattoria di Pomino. Dal primo pomeriggio fino a tarda sera panini, prodotti tipici, vino e birra artigianale per le vie del paese, riscoprendo le tradizioni del territorio. Questa festa anima ogni anno il primo fine settimana di settembre, le strade del borgo. Il programma prevede l’inizio della festa ogi pomeriggio con intrattenimento, spettacoli e, a seguire, la cena itinerante organizzata dall’Arci nelle vie dell’antico borgo, famoso per la presenza di un numero elevato di forni per il pane. Domani per tutto il giorno mercato e animazione per bambini. Ma tutto il mese sarà ricco di iniziative a Rufina: in programma il prossimo weekend la Festa dello sport agli impianti sportivi, poi dal 15 al 17 la Festa del volontariato, e infine dal 28 al 1 ottobre il ritorno dell’atteso Bacco Artigiano.

M.S.