Festa grande Cento anni per Nara Brancolini

Un nuovo ‘compleanno a tre cifre’ a Calenzano, territorio che ospita molti residenti longevi. Nei giorni scorsi, nella Rsa Villa Magli di via delle Bartoline, sono stati infatti festeggiati i cento anni di vita di Nara Brancolini. A farle gli auguri a nome di tutta la comunità calenzanese, è stato il primo cittadino Riccardo Prestini che ha anche consegnato un regalo, come ricordo dell’importante ricorrenza, alla signora: il suo atto di nascita incorniciato. Un gesto simbolico, ma di grande valore per la donnna.

Alla festa erano presenti i figli e i nipoti che hanno vissuto il rituale spegnimento delle candeline e il taglio della torta insieme agli altri ospiti di Villa Magli e agli operatori della Rsa. Un traguardo non banale, che in pochi si possono vantare di aver raggiunto.

In realtà Nara non ha origini calenzanesi: è nata infatti il 12 giugno del 1923 a Firenze ed è poi vissuta a Fucecchio lavorando fino alla nascita dei figli. La neo centenaria, che si aggiunge al ‘drappello’ di over 100 già presenti sul territorio, è a Calenzano dal 2021.

Sandra Nistri