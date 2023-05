Festa dell’Europa, ricco programma toscano. I monumenti si illuminano di blu

Firenze, 9 maggio 2023 – Il raddoppio delle risorse per il Premio tesi di laurea David Sassoli (portate a 20mila euro), l'incontro con l'attivista georgiana Nana Malashkia il 16 maggio, e i Comuni toscani che illumineranno i monumenti di blu come da tradizione: queste le iniziative salienti del Consiglio regionale della Toscana per la Festa dell'Europa, presentate nel Media Center intitolato a David Sassoli.

"Ogni anno la Festa cresce per far capire alle cittadine e ai cittadini quanto sia importante investire sull'Europa", ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, che ha annunciato le iniziative insieme al vicepresidente Stefano Scaramelli e al presidente della commissione consiliare Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti.

Mazzeo ha accolto con favore la proposta del ministro degli Esteri Antonio Tajani di maggiori poteri per il Comitato Europeo delle Regioni. "E' quello che anche noi abbiamo proposto - ha detto - come delegazione del Pse. Sono contento che il ministro Tajani la pensi allo stesso modo. Penso che se tutte le forze politiche, e la delegazione italiana tutta, senza differenza di colori politici, la porteranno avanti, faranno un regalo ai nostri territori e ai cittadini, perché così si avvicinerebbe ancora di più l'Europa ai cittadini".