Festa e gran successo per il Carnevale delle associazioni

I commercianti hanno offerto premi per una lotteria; a giochi, musica e balli hanno pensato le associazioni, che hanno distribuito anche 21 chili di frittelle di riso e poi, a fine festa, a ripulire dai coriandoli, insieme ai volontari ci hanno pensato i genitori con i "soffioni" portati da casa. Il ritorno di "Fiesole in maschera" è stato un successo. "E’ stata una bellissima festa che - commenta Roberta Luchi della Pro Loco - ha visto la partecipazione del mondo dell’associazionismo locale insieme a tanti cittadini e bambini che finalmente hanno potuto riassaporare il piacere di una festa che da sempre li vede protagonisti". La manifestazione ha preso il via dalla Casa del Popolo con il corteo con a capo la Filarmonica e la Misericordia. Poi tutti in piazza per i balli e giochi con La Barchetta, le novelle del Teatro Solare, lo show dei Ragazzi di Paola Giomi.