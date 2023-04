Festa di Primavera e Mercato dei Fiori Tutto pronto per la 17esima edizione Rivoluzione viabilità, ecco cosa cambia

Nuovo appuntamento con la Festa di primavera e il Mercato dei fiori, arrivati alla 17esima edizione. La prossima domenica, dalle 9 alle 20, trenta espositori tra florovivaisti, aziende agricole di filiera corta e artigiani animeranno via Cilea, via del Molino e villa Martinez, nel quartiere Nome di Gesù. La manifestazione è organizzata con il sostegno del Comune di Calenzano in collaborazione con Associazione turistica di Calenzano e associazione Old River. Nel giardino di Villa Martinez ci saranno un punto pranzo dalle 12 e un ristoro per la merenda dalle 16, a cura dell’associazione Old River. In occasione della manifestazione sono previste variazioni alla viabilità: in particolare in tratti di via del Molino e via Cilea dalle 7,30 alle 20,30 saranno istituiti divieto di transito, mentre in via Ponte alla Marina ci sarà il senso unico di marcia in direzione dell’intersezione con via Pergolesi verso via del Molino.