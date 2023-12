Festa di Condivisione per i 30 Anni di Fabbrica Europa

Il 28 dicembre (dalle 17), Fabbrica Europa celebra i suoi 30 anni di attività con una festa di condivisione al Parc (Performing Arts Research Centre) di Firenze (piazzale delle Cascine). In programma: video-mapping di Tommaso Arosio, immaginari possibili per le città di domani, proiezione del video-documentario "Fabbrica Europa 30 anni" di Rebecca Lena e Alessandro Iachino. E poi tanta musica con Letizia Renzini aka dj Molli. Fabbrica Europa dal 1994 è stata pioniera dell’Europa a Firenze e in Toscana, diventando negli anni un riferimento culturale attivo che, oltrepassando limiti e valicando confini, ha costruito ponti e connessioni oltre l’Europa con progetti in Asia, Africa, Canada, Sud America con uno spirito e un’identità ben riconoscibili, legati al mondo delle performing arts, tra danza, musica, teatro, formati interdisciplinari e progetti multimediali o di arti visive.