Festa di cento vite a Scandicci: emozioni e ricordi per Dea Rubboli

Cento anni da Dea. Un traguardo importante per Dea Rubboli (nella foto con la figlia), nata a Ravenna il 25 agosto 1923, ma da sempre scandiccese, tanto che è la socia più anziana dell’Aurora. La festa si è tenuta nel Salone delle Feste del circolo di Scandicci con i figli Giorgio e Angela (che tra le altre cose è stata campionessa d’Italia con la Valdagna volley della quale ha ripreso l’eredità la Savino del Bene), i 4 nipoti, altri parenti e tanti amici e conoscenti. La donna è arrivata a Scandicci insieme al marito Angelo Prati, fattore della fattoria dei Franceschi, famiglia molto nota a Scandicci cosi come la famiglia Prati. Bella festa, piena di emozioni quando la festeggiata ha ringraziato al microfono tutti gli intervenuti con parole piene di affetto per i familiari e gli invitati.