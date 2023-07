Festa dell’Uva, si parte ad agosto I quattro rioni preparano la festa

di Manuela Plastina

Col nuovo presidente Filippo Venturi, ma la firma del suo predecessore e attuale sindaco Riccardo Lazzerini, è pronta la 97esima Festa dell’Uva. Domenica 1° ottobre i quattro rioni si sfideranno a suon di coreografie coi loro carri per aggiudicarsi il trofeo, quest’anno disegnato da Andrea Pesci della fornace Pesci Giorgio e Figli di Impruneta. L’elegante opera d’arte in argilla deve essere ancora ultimata: alta 50 centimetri, raffigura sulla base i simboli del Comune ossia la pigna, gli aghi di pino e lo stemma, mentre nella parte più alta richiama Bacco e l’uva e i quattro stemmi rionali. Tra le novità, la data di avvio delle iniziative: non più "solo" tutto settembre, ma anche un "aperitivo" il 27 agosto con il primo Trofeo dell’Uva, gara ciclistica esordienti 1° e 2° anno organizzata dalla Sancascianese Ciclismo. Il 3 settembre apertura ufficiale con la benedizione in basilica delle bandiere rionali. Il 9 settembre sarà inaugurata la targa per Ferdinando Paolieri alla sua casa di via Monte di Sant’Antonio, seguita dalla cena dei quattro rioni in piazza. Domenica 10 Salvatore Magazzini inaugurerà la sua mostra al Museo della Festa presentando l’Etichetta d’autore numero 38 per le bottiglie dell’annata. Le iniziative diventeranno più fitte col trascorrere di settembre. Giornata clou il 1° ottobre con sfilata e premiazioni. Il giorno dopo il tradizionale Brindisi delle camiciole.