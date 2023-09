Festa dell'Uva Impruneta: domani il via con benedizione bandiere

Partirà ufficialmente domani con la tradizionale benedizione delle bandiere rionali, la Festa dell’Uva di Impruneta. L’edizione numero 97 - la prima con Filippo Venturi presidente - si apre alle 11,45 di domani nella basilica di Santa Maria con la benedizione da parte di monsignor Luigi Oropallo. E poi via, con un mese di eventi di arte, cultura, artigianato, prodotti del territorio, enogastronomia e sport fino al clou finale: il 1 ottobre sfileranno in piazza Buondelmonti i carri coreografici dei 4 rioni per contendersi l’opera d’arte in terracotta realizzata da Andrea Pesci. Il 9 settembre i rionali saranno protagonisti della cena in piazza.