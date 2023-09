Festa dell'Uva a Impruneta: Mostra della Coppa e Omaggio a Paolieri

Impruneta ricorda Ferdinando Paolieri, scrittore e artista che ha vissuto in via Monte Sant’Antonio. Proprio accanto alla sua abitazione, oggi alle 17 l’associazione culturale a lui intitolata affiggerà una targa commemorativa. Alle 20 poi ci sarà la tradizionale "Cena dei quattro rioni" in piazza Buondelmonti che dà il via ufficialmente alla Festa dell’Uva. Domani alle 11 sarà inaugurata al Museo la personale di pittura di salvatore Magazzini con la presentazione della 38° Etichetta d’autore da lui dipinta. Sarà in mostra anche la Coppa in cotto imprunetino che andrà al rione vincitore della 97ª edizione della Festa dell’Uva realizzata dall’artigiano Andrea Pesci (foto). Domani per tutto il giorno anche il mercatino bio Mangiasano, quello curato dai ragazzi rionali con la Barazzina, il mercato di collezionismo e artigianato della Proloco e i negozi aperti.

Ma.Pl.