Festa dell’Unità, Fossi sul palco dopo Bonafè e Zingaretti

La chiusura della festa dell’Unità itinerante a Scandicci, organizzata dal segretario Tommaso Francioli e dai militanti, domani alle 21 al Gingerzone di piazza Togliatti, è affidata al segretario regionale Emiliano Fossi. Mercoledì sera invece è stata la giornata dell’ex segretario nazionale Nicola Zingaretti e dell’onorevole Simona Bonafé che hanno affrontato il nodo dell’economia, alla luce della manovra alla quale sta lavorando il governo: dalla ricaduta della tassa sugli extra profitti applicata alle banche, al tema del salario minimo, passando per le contraddizioni sulla gestione dei fondi del Pnrr.

Una carrellata a tutto tondo che i due deputati hanno voluto affrontare in un confronto con gli elettori arrivati in piazza Matteotti. E una visione critica che di fatto ha inaugurato la campagna elettorale per le prossime Amministrative e le Europee. E che domani sera, col segretario Fossi, darà il via alle danze.

Per ora il dibattito su chi sarà il prossimo candidato del centrosinistra è ancora sul modello ‘calcio mercato’. Da lunedì prossimo però non si scherza più: a sinistra come a destra, i candidati in pectore stanno organizzando eventi, e primarie di coalizione o di partito, alleanze, candidature, saranno al centro del dibattito dei prossimi mesi.