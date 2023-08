Festa dell'Unità a Rignano: diritti al centro, discutiamo del futuro del Pd

Rignano si prepara alla Festa dell’Unità: da domani al 27 e dal 31 agosto al 3 settembre al circolo Pd si apre la kermesse intitolata ‘La Casa dei Diritti’. "La festa si prenderà cura dei commercianti locali, utilizzando le loro forniture e dando spazio alle associazioni per promuovere le loro attività nell’area circostante gli spazi dei dibattiti – sottolinea Francesco Martini, segretario comunale Pd –. L’incasso della serata inaugurale andrà al Comitato genitori per l’acquisto di materiale scolastico. Il 2 settembre scenderemo in Arno con l’Associazione Canoe Valdarno, oltre ad ospitare una serata musicale con gli artisti Sequence, Irene, DJ Bev". Tra i temi affrontati coi numerosi ospiti, il salario minimo (con raccolta firme), il Pnrr, la casa e il ruolo dell’Europa. Domani sera alle 21,30 si parla di futuro del partito con l’assessore regionale Alessandra Nardini e la segretaria regionale Monica Marini.