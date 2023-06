Festa dello sport e del volontariato al parco del Neto

Rimandata il mese scorso per maltempo è fissata per domani la Festa dello Sport al parco del Neto. La manifestazione, a ingresso gratuito, quest’anno ospiterà l’iniziativa "Calenzano premia lo sport" con la consegna di riconoscimenti agli atleti delle società sportive che hanno ottenuto le migliori prestazioni a livello nazionale, europeo e mondiale. Il programma prende il via alle 10 da piazza Vittorio Veneto (davanti al municipio) con la "Biciclettata", a cura della Associazione ciclistica Fosco Bessi, che porterà i partecipanti al parco del Neto. Sempre alle 10 il via al Triathlon dalla piscina comunale verso il Neto. Mentre alle 10,30 al confine tra Sesto e Calenzano partirà una "gimcana giovanile" curata da Tuttinbici Calenzano Asd. Dalle 14 alle 19 tutti avranno la possibilità di provare, gratis, le più diverse discipline sportive e di conoscere le associazioni sportive locali, presenti con gli stand e la loro offerta per la prossima stagione. Alle 16 prevista la premiazione degli sportivi che sarà presentata da Raul Guidotti. Durante la festa sarà distribuita una piccola pubblicazione che ricapitola tutte le attività sportive presenti a Calenzano. Accanto alle ‘postazioni’ sportive saranno inoltre presenti stand di associazioni di volontariato e utilità sociale che operano sul territorio calenzanese.

S.N.