Festa delle coppie storiche Con le immagini amarcord

Giornata di festa con regali e riconoscimenti per le coppie più "resistenti" in occasione di San Valentino: l’amministrazione di Lastra ha consegnato al Teatro delle Arti attestati e pergamene a chi ha festeggiato le nozze d’oro o di diamante. Il premio per i 50 anni insieme è andato a: Romano Francioni e Paola Tognaccini, Luigi Taccetti e Giuliana Giuliani, Mauro Peruzzi e Mariella Marzia Giovannelli, Lino Mugnai e Rosanna Bandinelli, Lorenzo Poggi e Loretta Storai, Renato Brogioni e Mirella Ponticelli, Angiolino Ponticelli e Fiorella Benvenuti, Romano Faggioli e Gianna Morelli, Giancarlo Giovannetti e Graziella Boschi, Umberto Vannini e Angela Bongi, Alberto Bertini e Laura Fossi, Mario Arrighi e Graziana Forconi, Aniello Carleo e Anella Pagano, Roberto Chiarugi e Anna Maria Villani, Marco Taddei e Daniela Gemmi, Dario Sisti e Ultima Rossana Manetti, Silvano Dainelli e Anna Mezzela, Franco Ippoliti e Marzia Franceschi, Marcello Sanesi e Annunziata Russo.

Il riconoscimento per i 60 anni è stato invece assegnato a: Romano Loli e Dolores Seguro, Aleandro Tani e Ida Garigliani, Elia Morelli e Anna Maria Chiarugi, Luciano Pollastri e Liliana Montefiori, Renato Pubblici e Mara Tossani, Renzo Vignozzi e Graziana Pieraccioli. Premi anche alle coppie Andrea Montigiani-Valentina Viciani e Mauro Vinci-Giuseppina Venturini. Durante l’evento sono state proiettare le foto dei matrimoni e consegnate le pergamene con un portachiavi realizzato dal Mita. L’accompagnamento musicale della Chianti Little Orchestra con Pamela Cerchi (voce e ukulele), Francesco Giorgi (voce e violino) e Stefano Montagnani (voce e chitarra).

Lisa Ciardi