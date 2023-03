Festa della Toscana al gran finale

Un’edizione che ha visto tre eventi distribuiti in altrettanti mesi per affermare e ricordare i valori della Festa della Toscana: Pace e diritti. Si è tenuto a Pontassieve, nello spazio all’aperto delle Muratine di piazza Vittorio Emanuele II, l’evento conclusivo del percorso che quest’anno, l’Ufficio del Consiglio comunale insieme alla Biblioteca, ha portato avanti per celebrare festa che ricorda l’abolizione della pena capitale voluta dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo nel 1789. Laboratori, animazioni con canti e balli a cura dell’Associazione La leggera e del coro della Scuola Giuntini per affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana. In mostra anche i manufatti e gli elaborati realizzati negli incontri che hanno preceduto questo evento finale.

L.B.