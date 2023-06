Festa della Musica a Sesto, Monologhi, Cantautori, Classica e Revival Anni '80/'90

È diventata ormai una piacevole consuetudine estiva la "Festa della musica" organizzata dall’associazione Antico Borgo di Querceto, da domani al 19 luglio. Il primo appuntamento, nella Corte della Loggia in via della Loggia, domani alle 21, sarà con una serie di "Monologhi sotto le stelle": in caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel teatro della Chiesa di San Jacopo. Mercoledì 5 luglio invece lo scenario sarò quello della Corte del Pallottolaio che ospiterà la formazione Bandaloggia per un omaggio in musica ai cantautori italiani. Esattamente una settimana dopo, invece, lo spazio sarà per la musica classica con il "Quartetto Ginori" che, sul sagrato della chiesa di San Jacopo, eseguirà famosi brani di Mozart e Brahms.

Ultima data, il 19 luglio di nuovo nella Corte del Pallottolaio, per un revival anni Ottanta e Novanta degli "Electric experience". Tutte le serate sono a ingresso libero: ma chi vorrà potrà però lasciare un contributo per il finanziamento dell’attività dell’associazione Antico Borgo.