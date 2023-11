Festa della fusione. Barberino - Tavarnelle compie cinque anni

La separazione era stata dolorosa, "pur deplorando di dover accogliere questa estrema misura, mentre augura non lontano il giorno nel quale, rasserenate le menti, torneranno a sparire i confini che oggi si creano". Sono le parole con le quali le amministrazioni di Barberino e di Tavarnelle si separarono nel settembre 1892. Poi, 5 anni fa, a 126 anni di distanza la riunificazione c’è stata. La storia e il percorso intrapreso sono stati ripercorsi durante la cerimonia che domenica sera l’amministrazione di Barberino Tavarnelle ha organizzato per festeggiare il primo lustro dalla nascita del Comune unico. Evento che si è tenuto nella sala del Cenacolo dell’Abbazia di Badia a Passignano e al quale hanno preso parte centinaia di persone tra amministratori, assessori e consiglieri comunali attuali e del passato, associazioni e cittadini. Grazie alla fusione, il Comune ha ottenuto dallo Stato e dalla Regione 12 milioni di euro dal 2019 ad oggi. "Risorse che - dichiara il sindaco David Baroncelli - proseguiranno ad arrivare per altri 10 anni per circa 1milione e 800 mila euro all’anno fino al 2029. A questi si aggiungono altri finanziamenti tra Pnrr e fondi regionali per una cifra che supera i 10 milioni di euro andati al miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio, dell’edilizia scolastica, sportiva e dei servizi di comunità". Risorse servite anche per la riqualificazione dei centri abitati e per la messa in sicurezza delle viabilità. "Il nostro intento – aggiunge Baroncelli – è creare nuove opportunità formative e occupazionali".

Andrea Settefonti