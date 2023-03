Festa della donna: un calendario di eventi da oggi in biblioteca

Per la festa della donna a Barberino nutrito calendario offerto da Comune, associazione Penelope, Proloco, Catalyst, Libreria Capitolo 7, Arci, Liberamente, Sul filo del tempo, il gruppo di lettura "Leggere Per", Anpi, "La casa di Gina", Bibliocoop e sezione soci Coop. Da oggi la biblioteca dona alle lettrici un segnalibro e proposte di lettura e alle 18 c’è un incontro del gruppo di lettura con testi al femminile. Poi l’8 marzo, alle 17 laboratorio per bambine e bambini e al Corsini mostra collettiva di street art al femminile, e poi "yoga della risata", cena, presentazione libro, musica e spettacoli.