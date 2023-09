Festa della Concordia a Calenzano: Gran Finale con Gara di Briscola, Incontro Sindaco e Musica

Ultimo fine settimana per la ‘Festa della Concordia’, storica manifestazione organizzata al circolo Mcl La Concordia di via del Saccardo dallo stesso circolo, che si concluderà la prossima domenica. Due gli appuntamenti in programma oggi, che si affiancano, come di consueto, alle specialità gastronomiche del giorno: alle 20,30 prenderà il via la gara di briscola mentre alle 21 il sindaco Riccardo Prestini e gli assessori della giunta comunale incontreranno gli abitanti del rione La Concordia per illustrare progetti in ponte per la zona ma anche per discutere di eventuali problemi e criticità e per raccogliere segnalazioni da chi vive in zona.

Domani a partire dalle 21, invece, la serata sarà dedicata alla presentazione del libro ‘Don Milani. L’esilio di Barbiana’ con la partecipazione di Sandra Gesualdi. Appuntamento con la musica, invece, sabato alle 21, con il concerto degli allievi della Scuola di musica di Calenzano. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.