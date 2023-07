Festa della Battitura Grano a Bagno a Ripoli: Domenica la grande festa

Ad Antella rivive la Festa della Battitura: appuntamento domenica a Borgo Petriolo tra cibo, musica, giochi per bambini e storia e tradizioni agricole del nostro passato. Organizzata dall’azienda "Il Borgo" con il patrocinio del Comune e la partecipazione delle aziende agricole Monna Giovannella, Spighe Toscane, l’Associazione Grani Antichi di Bagno a Ripoli, Slow Food Firenze e Legambiente, la rievocazione storica vuole tramandare la tradizione della battitura del grano come a inizio ‘900. Verrà messa in funzione l’antica locomobile a vapore a dimostrazione di come avveniva la battitura, insieme alla trebbiatrice. Per gli adulti saranno presenti stand di artigiani locali fino dalla mattina con prodotti del territorio. Nel pomeriggio attività per i piccoli: truccabimbi, laboratorio del legno, battesimo della sella sui pony del maneggio il Rospetto e tiro con l’arco con gli Arcieri del vento. Il presidente dell’associazione Wambli Gleska Alessandro Martire terrà una conferenza sui nativi americani in particolare dei Lakota Sioux, con esposizione di oggetti originali. Si mangia alla Botteghina del Borgo, al ristorante di Riccardo e Serena con menu alla carta e pizze con il forno a legna. Conclude l’evento dopo cena il dj Tagliaferri con musica anni ‘70 e ’80.