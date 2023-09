Festa del Perdono a Reggello: Una Settimana di Eventi per Tutti

E’ l’ora del Perdono anche a Reggello: da domani al 12 settembre, festa per le vie del paese col tradizione luna park e tante iniziative attese dai cittadini di tutte le età. Si parte domani alle 21 col Gran Prix "Un Sacco Bbbello!!" della Proloco e premi per tutti. Sabato "Evo in WonderLand", la prima esperienza di apericena all’Oliveta Montigiani e in piazza IV novembre la musica dell’American Band. Domenica passeggiata ecologica con "Terra Libera Tutti" per le vie del centro dalle 10; alle 17 "Ecomonster Puppets Show" in piazza Potente e poi tombola paesana e show della Magilu Dance al Palasport con campioni internazionali di danze standard e latino americano. Lunedì è il giorno della grande fiera delle merci per le vie di tutto il paese. Martedì mattina i bambini potranno accedere alle giostre del luna park a 1 euro e poi partecipare al laboratorio artistico con Lisa Bracci nel pomeriggio. Alle 20,30 gran varietà "La Notte delle Stelle" in piazza Potente e alle 23 l’atteso e conclusivo spettacolo pirotecnico per chiudere la Festa del Perdono 2023 di Reggello.

Manuela Plastina