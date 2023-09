Festa del Perdono a Reggello chiude in bellezza

Dopo un fine settimana di eventi e il mercato per tutta la giornata di ieri, la Festa del Perdono a Reggello arriva a conclusione con la sua giornata finale. Per tutta la mattinata di oggi, i bambini potranno godere delle giostre del luna park a un prezzo speciale di un euro dalle 10 alle 12. La sera poi alle 20,30 in piazza Potente potranno partecipare al laboratorio artistico con Lisa Bracci. La sera toccherà al Gran Varietà "La notte delle stelle" con la ballerina Nina Osipova e il conduttore-cantante Giani Coletti; partecipa anche l’attore e cabarettista Massimo Antichi. L’iniziativa è alle 21,15 in piazza Potente.

Chiude questa edizione del Perdono di Reggello lo spettacolo pirotecnico alle ore 23 con i fuochi d’artificio sparati in cielo dal centro storico del capoluogo. La Festa del Perdono sarà dal 15 al 19 a Incisa e a Rignano dal 22 al 26 settembre.