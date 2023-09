Festa del Perdono a Figline Incisa: Ivana Spagna guest star

Al via la Festa del Perdono di Incisa: da oggi al 19 settembre tradizioni e giochi, musica e spettacoli, street food e mercato animano piazza Santa Lucia, piazza Auzzi e lungarno Matteotti. Si parte oggi alle 16 con l’apertura del luna park in via Olimpia e alle 21 il concerto della folk band The Hani. Domani sera arriva la guest star dell’evento: Ivana Spagna, in concerto sempre in piazza Santa Lucia seguita dalla party band Mamalover accompagnati dai Bglare performers con danza aerea, laser e sputafuoco acrobatico.

Ancora danza domenica dal pomeriggio con il Centro studi Incisa e poi i balli di Rio-40 Gradi, mentre la sera tocca alla musica anni ’90 con il Back to the 90’s Boys party. Lunedì 18 settembre si torna alla tradizione: dalle 21 si terrà la sfilata delle Contrade cittadine seguito dallo spettacolo circense "La ‘orrida delle ‘ontrade" e dall’attesissimo Palio dei Ciuchi. Martedì 19, "Rock in Movie" alle 21 prima della chiusura con fuochi sull’Arno alle 23,30.