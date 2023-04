Festa del Giaggiolo Dal 4 al 7 maggio Eventi, musica e sapori

Per il fiore simbolo di San Polo , il Giaggiolo, torna la festa che ne celebra la coltivazione del 1850. Una tradizione che inonderà di profumi ed eventi la frazione dal 4 al 7 maggio. La quattro giorni, organizzata dal Comitato turistico e sostenuta dal Comune, parlerà delle proprietà della pianta,simbolo dell’economia grevigiana. "Il Giaggiolo è uno dei prodotti principe del nostro territorio – dice l’assessore al Turismo Giulio Saturnini -. La sua coltivazione deve essere al centro dell’agricoltura plurale e diversificata, considerate anche le proprietà dei bulbi essiccati, sia in campo medico checosmetico". Durante la festa arte, cibo, musica, artigianato, tradizione, sport e animazioni per bambini. A iniziare dal primo giorno, alle 17,30 al Circolo sms l’Unione San Polo dove i pizzaioli della insegneranno ai più piccoli a fare la pizza. Venerdì 5 maggio, mini Olimpiadi. Sabato il convegno "Gli altri usi dell’iris" e domenica passeggiata tra i campi di giaggioli con la guida Alessandro Falorni.