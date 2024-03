Festa del donatore, evento domani

Un incontro per dire grazie a chi, concretamente, dona un po’ di sé al prossimo, con generosità e senza chiedere nulla in cambio. Domani pomeriggio a partire dalle 15, nei locali della Pieve di San Martino, si svolgerà infatti la "Festa del donatore" promossa dal Gruppo Fratres Donatori di sangue Sesto Fiorentino, che coinciderà con l’appuntamento annuale e statutario dell’assemblea dei soci dell’associazione. Il programma prevede infatti gli adempimenti di legge come la lettura e approvazione del verbale della precedente assemblea, la lettura e approvazione della relazione del presidente, la lettura e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo prima della premiazione dei donatori che, nel corso dell’anno, hanno effettuato donazioni o hanno raggiunto traguardi importanti come numero di donazioni. Al termine a tutti i donatori sarà consegnato un gadget e ci sarà un piccolo buffet.