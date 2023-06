Festa a Vaglia, religiosità e divertimento per celebrare i Santi Patroni

Oggi sarà una giornata di festa a Vaglia, che unirà gli aspetti religiosi e quelli cittadini. Si celebra la festa dei Santi Patroni del paese, Pietro e Paolo. La giornata sarà quindi considerata festiva e gli uffici comunali resteranno chiusi. Il programma della festa prevede svariati appuntamenti, organizzati dalle associazioni Pro Loco Vaglia, Comitato Feste, Misericordia di Vaglia, altre associazioni locali e dai commercianti del paese, con il Comune di Vaglia. Il pomeriggio inizierà alle 17.30 presso la locale pieve con la recita del Santo Rosario, seguita alle 18 dalla Messa solenne dei Santi Pietro e Paolo. A seguire la festa: dalle 19 si terrà la sfilata della Filarmonica di Vaglia per le vie del paese, con inizio da largo Saltini e termine al piazzale della Misericordia di Vaglia. L’appuntamento per la cena, presso il piazzale della Misericordia, è fissato per le 19.30, e si tratterà di una cena su prenotazione. Dopo cena, dalle 21.30, è previsto uno spettacolo di musica dal vivo con il Gruppo Folk, e per l’occasione canterà Vasco da Pratolino. Insomma, sarà una giornata da non perdere per tutti gli abitanti di Vaglia e delle sue numerose frazioni.

Nicola Di Renzone