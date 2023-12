Ferrovie Un treno in più per la sera: "Un passo avanti ma non basta"

Ora c’è un nuovo treno che unisce Firenze al Mugello. In fascia serale. E’ la corsa che parte da Firenze Santa Maria Novella alle 21.40. Paolo Omoboni, assessore ai trasporti dell’Unione dei Comuni del Mugello e sindaco di Borgo San Lorenzo lo definisce "un primo piccolo segnale positivo", ma non è certo soddisfatto vista la situazione del servizio di trasporto ferroviario locale. Sulla nuova corsa dice: "Da tempo abbiamo chiesto un aumento delle corse sulla Faentina, e la nuova corsa delle 21:40 permetterà anche a chi lavora o sta a Firenze fino a dopo le 21, finalmente, di avere un collegamento, ma è chiaro che l’anno prossimo dovranno essere aumentate le corse anche successivamente alle 21:40." In passato erano state fatte timide sperimentazioni per dare un collegamento serale e notturno al Mugello, troppo presto sospese, e la questione è ancora irrisolta. E non è la sola. "Occorre sottolineare – dice Omoboni -lo stato penoso del servizio ferroviario; nonostante le riunioni e le cabine di regia la situazione non cambia mai. Stiamo organizzando anche una mobilitazione collettiva, perché lo stato del trasporto ferroviario è una battaglia di territorio tra le più importanti". Il sindaco borghigiano continua: "Grazie anche al nostro lavoro finalmente sono state applicate le penali, ma non basta. Il servizio non è accettabile così, e capisco che i pendolari si stiano chiedendo se è giusto pagare un servizio che di fatto non è garantito, se non si riesce a tornare a casa o andare a lavoro. Serve una tutela legale nei confronti dei disservizi, ne abbiamo parlato con il presidente dell’Unione Passiatore, e approfondiremo se, come Mugello, possiamo fornire assistenza legale per chi è vittima di continui disservizi". Come assessore mugellano ai trasporti Omoboni ribadisce il no a qualsiasi taglio nel trasporto pubblico su gomma: "Si deve piuttosto organizzare per rendere più efficiente il servizio." E dice qualcosa anche sullo "scudo verde" fiorentino: "La battaglia del Mugello per togliere l’obolo a chi viene dai territori al di fuori del comune di Firenze ha avuto esito positivo, e questa certamente è una notizia positiva per chi si muove dai nostri comuni verso Firenze".

Paolo Guidotti