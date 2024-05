Ferrovia Faentina, l’odissea infinita dei pendolari. Circolazione sospesa da Marradi per l’allerta meteo

Ormai è diventata una abitudine: quando piove in modo abbondante, i viaggiatori tra Marradi e Faenza, il treno se lo devono scordare. Perché scatta l’allarme, i treni si fermano, e vengono sostituiti da autobus. Un disagio notevole. Così è stato anche ieri. Poco prima delle ore 9.00 è scattato l’allarme dal sistema di allerta Sanf, quello installato per monitorare le circa duecento frane intorno alla Faentina nel tratto che attraversa il territorio di Brisignella, allarme causato dalle avverse condizioni meteo. Nel pomeriggio l’allerta è cessato, ma sono occorse un paio d’ore per la verifica della linea da parte dei tecnici. E poi, alle 17.40, il servizio ferroviario è ripartito regolarmente, mentre fino ad allora avevano funzionato i bus sostitutivi tra Marradi e Faenza. La buona notizia, recente, è che il Commissario straordinario per la ricostruzione, generale Figliuolo ha destinato uno stanziamento di 30 milioni di euro per i lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria Faentina: ed è stato assicurato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori nel mese di settembre 2024 e l’inizio dei lavori per la metà del 2025.

La brutta notizia è che ancora per un anno, e per un altro inverno, la presenza dei treni in quella tratta sarà condizionata dal maltempo. E comunque la Faentina non ha problemi soltanto al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, e non è messa in difficoltà solo dal maltempo. Anche ieri sulla linea ferroviaria Firenze – Faenza, via Borgo San Lorenzo, la circolazione è stata rallentata, con ritardi e cancellazioni, per un guasto all’altezza di Vaglia, guasto che ha bloccato la circolazione. E non sono mancate le proteste dei pendolari per l’ennesimo disagio.

Paolo Guidotti