Ferrovia Faentina: Bus sostitutivi da Crespino a Marradi per lavori di manutenzione

Da ieri il treno non arriva più a Marradi. Fino a mercoledì 30 agosto la linea ferroviaria Faentina è interrotta tra Crespino del Lamone e Marradi, e quindi i treni provenienti da Firenze e Borgo San Lorenzo si fermano a Crespino, e i viaggiatori, per proseguire verso Marradi e Faenza devono salire sui bus sostitutivi. Sono in corso i programmati lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Lamone in località Frera, nel comune di Marradi. In particolare in questi dieci giorni sono svolti interventi propedeutici per la successiva sostituzione della travata metallica, e nel cantiere sono all’opera 50 lavoratori e 9 mezzi ferroviari e stradali. La ferrovia Faentina comunque conosce già da tempo l’uso dei bus sostitutivi, perché finora i viaggiatori, giunti a Marradi, dovevano comunque salire in autobus, visto che dallo scorso maggio c’è una ben più grave interruzione, tra Marradi e Faenza, causata da numerose frane provocate dall’alluvione, fronti di frana ancora instabili e insicuri.

P.G.