Ferrovia Faentina Ancora disagi: "Basta che piova e il treno non parte"

"Quella della Faentina è una battaglia da fare insieme, istituzioni e pendolari": lo dice il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, che è anche assessore ai trasporti dell’Unione dei comuni del Mugello, all’indomani dell’approvazione da parte del consiglio comunale borghigiano, all’unanimità, di un documento sullo stato dei servizi ferroviari, presentato dai capigruppo della maggioranza Niccolò Grifoni e Caterina Santelli, con un emendamento proposto dai gruppi Cinque Stelle e Cambiamo insieme: un documento che mette nero su bianco una serie di richieste concrete a Trenitalia, Rfi, Regione e Governo. "Ora serve una mobilitazione generale – attacca Omoboni -. Non possiamo avere per sempre una linea che dipende dalle allerte meteo, devono essere messi sulle nostre linee i treni blues, e serve un ampliamento del Memorario. E serve un servizio decente: del bonus di rimborso non ce ne facciamo molto, vogliamo arrivare puntuali a lavoro o a scuola. E avere informazioni certe." Già, perché il servizio ferroviario sulla linea Faentina lascia ancora molto a desiderare. Ne è prova il bonus pendolari ottenuto anche questo mese, e che spetta alle linee toscane sotto la soglia fissata della puntualità.

Era stato promesso, da Trenitalia, l’introduzione sulla Faentina del modernissimo treno ibrido Blues, ma si è in pesante ritardo sulle consegne: entro la fine dell’anno ne saranno consegnati meno della metà di quelli previsti. E la frequenza delle corse lascia molto a desiderare: negli orari ci sono "buchi" troppo ampi, e il collegamento serale-notturno è inesistente, visto che l’ultimo treno per il Mugello parte alle 21.40, e solo nei feriali . Per non dire della situazione ancora drammatica nel tratto tra Marradi e Faenza. Qui si va in treno solo se non piove troppo, altrimenti, in caso di allerte arancione e conseguente rischio frane, si ferma tutto e si usano i disagevoli autobus.

Anche il centrodestra parla di "disagi insopportabili per i pendolari della tratta Marradi e Faenza": e con l’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale lavori pubblici di Forza Italia e Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale, chiedono "un tavolo di coordinamento con la Regione Emilia-Romagna volto ad accelerare il cronoprogramma dei lavori". Intanto in Mugello Omoboni insieme al collega di Marradi Triberti e agli altri sindaci è al lavoro per organizzare un nuovo "Faentina Day": "L’iniziativa – dice il sindaco di Borgo - si terrà il 9 marzo e vogliamo coinvolga tutti i soggetti che hanno a cuore la Faentina e il trasporto pubblico".

Paolo Guidotti