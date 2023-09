Ferrari Cavalcade Classiche 2023, un'occasione per scoprire l'Italia Domani a San Casciano, 70 Ferrari d'epoca sfileranno per le strade del Chianti, portando gli automobilisti alla scoperta della storia, cultura, eccellenze enogastronomiche, architetture e paesaggi della regione. Un'occasione imperdibile per conoscere meglio Firenze e il Chianti.