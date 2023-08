Ferragosto in riva d’Arno Tra musei civici e piscine La città non va in vacanza E nessun anziano sarà solo

In due balletti Firenze si è svuotata come una volta. Ma se una volta lo scenario dei viali deserti era una costante per tutto il mese di agosto quest’anno, complici forse anche i rincari pazzi degli ultimi tempi, il ’trasloco di massa’ dei fiorentini al mare durerà giusto qualche giorno. A Ferragosto comunque non ci sarà il deserto totale e chi, per lavoro o necessità, dovrà restare lontano dal mare e dai monti, avrà comunque tante possibilità di svago anche in riva d’Arno. Con l’anticlone africano che torna a soffiare il suo fiato caldo sulla città ’scappare’ in piscina potrebbe essere una buona idea. Gli impianti comunali saranno tutti aperti, dalla Costoli a Bellariva, dalle Pavoniere della Cascine alla Paganelli di Novoli fino al Poggetto. Per chi volesse fare qualche chilometro in più c’è poi la possibilità di trascorrere qualche ora di relax al Parco dei Renai a Signa.

Il Ferragosto fiorentino offre anche grandi opportunità dal punto di vista artistico e culturale con i musei civici aperti. Oltre al Museo di Palazzo Vecchio e alla Torre d’Arnolfo saranno infatti aperti al pubblico il Museo Novecento, il Complesso di Santa Maria Novella, la Torre della Zecca e il Forte Belvedere, che ospita la mostra Nico Vascellari: Melma, una raccolta di opere realizzate ad hoc per gli spazi fiorentini: video, sculture, collage, installazioni che indagano la relazione tra uomo e natura, intrecciando la dimensione personale dell’artista con quella collettiva.

Si potranno dunque visitare il Museo di Palazzo Vecchio dalle 9 alle 19, il Novecento dalle 11 alle 20, il Forte Belvedere dalle 10 alle 20, il Complesso di Santa Maria Novella dalle 12 alle 17,30. Per chi volesse approfittarne, la Torre della Zecca, in piazza Piave, dalle 17 alle 20 con visite ogni mezz’ora. Le tariffe per l’accesso ai musei saranno quelle ordinarie. Tutte le attività e le visite guidate sono su prenotazione. Info 055-2768224 e [email protected]

Attivo come sempre il monitoraggio degli anziani e delle persone più deboli o sole da parte di Palazzo Vecchio.

"Per aiutare anziani e soggetti fragili ad affrontare al meglio questo periodo – torna a ribadire l’assessore al sociale Sara Funaro - la collaborazione dei medici di famiglia è fondamentale e per questo rinnoviamo loro l’appello a segnalarci le situazioni più critiche così da intervenire con azioni mirate e con il loro inserimento nel servizio di sorveglianza attiva".

La sorveglianza attiva è un servizio di monitoraggio telefonico periodico gestito dalla Società della salute (Sds) in convenzione con l’Asp Firenze Montedomini che viene rafforzato nei periodi di ondate di calore. Questo servizio è rivolto alle persone over 75 sole che non dispongono di una rete familiare idonea a garantirne la sorveglianza delle condizioni di salute e di bisogno e consiste essenzialmente in contatti telefonici con gli anziani a rischio. Infine sono sempre attivi i servizi ordinari come l’assistenza a casa, i pasti a domicilio e la teleassistenza.

E. Baldi