Ferragosto Anziani invitati a monte Morello

di Sandra Nistri

Ferragosto in piena attività per "La Racchetta" di Sesto che, oggi, con moltissime presenze attese su Monte Morello per la classica ‘gita fuori porta’, dovrà effettuare una particolare vigilanza per gli incendi boschivi. "Saremo presenti con una squadra di dieci persone – dice il presidente della sezione sestese Gianni Panunzi – e ci sposteremo con i nostri mezzi in chiave di prevenzione ma anche, speriamo di no, per l’eventuale spegnimento di incendi. Il sabato, la domenica e i festivi, infatti, siamo presenti con il presidio fisso che ci consente di agire con tempestività, fattore essenziale. Fino ad oggi, per fortuna, non si sono registrati grossi incendi sul nostro monte, a differenza dell’anno scorso, e speriamo che la cosa possa continuare".

Sono 42 i volontari totali della Racchetta sestese abilitati all’intervento sull’antincendio. Oggi il loro Ferragosto sarà declinato anche in maniera diversa, con una valenza sociale: "Alla nostra torretta di Morello – prosegue Panunzi – organizzeremo il consueto pranzo di volontari, ma abbiamo pensato di invitare anche chi avrebbe trascorso la giornata da solo. Abbiamo ricevuto tante richieste ma, per motivi organizzativi, ci siamo dovuti fermare a 30 persone, che potranno trascorrere la giornata in compagnia".

Sempre in chiave ‘sociale’ in questo agosto una decina di volontari dell’associazione, a turno, è impegnata nell’accompagnamento quotidiano alla scuola Regina Margherita de Le Croci, a Calenzano, degli anziani che stanno partecipando ai soggiorni diurni promossi dall’Associazione Anziani. In più proseguono le operazioni di innaffiamento degli alberi ad alto fusto sistemati in piazze o aree verdi.

L’associazione ha anche la disponibilità di cinque mezzi (uno dei quali nuovo che sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi mesi) che sono ospitati nel parcheggio esterno dell’Auser in via Pasolini vista la mancanza di una sede autonoma per La Racchetta: "Attualmente siamo ospiti dell’Auser e della sede della Protezione civile in via Paganini – prosegue Panunzi – ma speriamo fortemente, da interlocuzioni avute con l’Amministrazione comunale, che possa essere individuato uno spazio per la sede della Racchetta nel Piano Operativo Comunale".