Fermo di Indiziato di Delitto per Accoltellamento di un Clochard Tedesco a Firenze

La Squadra Mobile ha fermato ieri la persona sospettata di aver accoltellato alla gola un clochard tedesco 72enne nel parcheggio del ’Vespucci’, nella notte tra lunedì e martedì.

Si tratta di un donna, di nazionalità lituana, 50 anni. Il fermo di indiziato del delitto è stato disposto dalla Procura. È accusata di tentato omicidio. La donna ha precedenti di polizia per porto di oggetti atti a offendere e lesioni personali. L’hanno bloccata nei pressi della stazione ferroviaria. Irregolare in Italia, era stata allontanata e accompagnata in Lituania il 3 maggio, ma dopo un paio di settimane è rientrata in aereo a Firenze. La prima svolta dalle telecamere in funzione allo scalo fiorentino e nei dintorni: la scena del ferimento e poi la fuga della presunta responsabile, sono sufficientemente nitide come altre immagini dei due in un bar non lontano. I due, dopo alcune ore senza tensioni, si sarebbero allontanati dal locale e lei lo avrebbe colpito con un coltello. Già qualche settimana fa, la notte tra il 3 e 4 giugno, la donna avrebbe aggredito il clochard con un coltello. Quella volta l’uomo aveva riportato ferite lievi e il giorno successivo era stato dimesso dall’ospedale. Poi grazie alle informazioni messe insieme dagli investigatori, alla sagoma dell’accoltellatrice è stato accostato un nome.

g.sp.