’Fermi, mio figlio è cardiopatico’ Procurato allarme

"Fermi, che fate, mio figlio è cardiopatico".

Intervenuta in soccorso del figlio 46enne fermato dalla polizia municipale al parco di Novoli, in viale Guidoni, perché portava il canino a spasso senza guinzaglio, una donna di 64 è stata denunciata con lui per procurato allarme: una chiamata al 118 per far accorrere un’ambulanza senza che, secondo i medici, ci fosse una reale emergenza sanitaria. L’uomo è stato denunciato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: lievi, una distorsione al polso sinistro, giudicata guaribile con cinque giorni di prognosi.

Per entrambi è stato richiesto il rinvio a giudizio e sulla proposta avanzata dalla procura deciderà – a maggio – il giudice per le indagini preliminari, Gianluca Mancuso. madre e iglio sono difesi dall’avvocato Eriberto Rosso.

Il singolare episodio data 22 gennaio 2022. Al culmine della discussione-diverbio con i poliziotti della Municipale, madre e figlio avevano chiamato il 118. E il mezzo di soccorso era arrivato. Sul momento non era stato riscontrato nulla, poi il 46enne dopo un po’ di indecisione si era risolto ad andare all’ospedale per un controllo più approfondito. L’avevano sottoposto a un elettrocardiogramma con esito confortante: ’Niente di grave’. All’esito del quale, però, la Municipale aveva deciso di denunciareall’autorità giudiziaria il figlio e la madre, appunto anche per il presunto procurato allarme.

g.sp.