Fermato sui viali alla guida di un’auto senza patente, scoperto dalla polizia municipale

Firenze, 8 aprile 2024 - Alla guida di una Bmw con patente revocata. Ecco cosa hanno scoperto gli agenti dell’Autoreparto della Polizia Municipale nel corso di un controllo di routine sui viali. È successo qualche giorno fa. La pattuglia ha fermato la berlina con tre persone a bordo. Durante il controllo il conducente, 27enne italiano, ha riferito di non avere con sé la patente di guida; tuttavia da ulteriori accertamenti è emerso che la patente era stata revocata e che il procedimento, emesso dalla prefettura di un comune toscano per guida in stato di alterazione per uso di droga, non era stato notificato al giovane era risultato irreperibile.

Anche gli altri occupanti sono risultati noti alle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti. Per questo, con l'ausilio dell'unità cinofila della Polizia Municipale, gli agenti hanno perquisito sia le persone che la vettura. Per due persone, il conducente e un passeggero, sono stati trovati in possesso di hashish, e per entrambi è scattata la segnalazione alla prefettura per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata.