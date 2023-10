Fermato al casello di Firenze Sud con un “bombone“: arrestato. Stava andando allo stadio

Fermato per un controllo al casello di Firenze sud mentre in auto stava andando allo stadio per Fiorentina-Empoli, un 29enne, tifoso viola, è stato poi arrestato dalla Digos. L’ultrà è stato trovato in possesso di un petardo artigianale, ritenuto "altamente pericoloso" per l’alta concentrazione di polvere pirica e la cui vendita è vietata. Un’altra decina di botti illegali è stata poi trovata a casa dell’ultrà durante una perquisizione. Denunciato poi un 32enne che era in auto con l’ultrà arrestato: anche lui era in possesso di un petardo artigianale. Altri venti ’bomboni’ sono stati poi trovati dalla digos a casa di un trentenne pratese, al quale la polizia è risalita dopo ulteriori accertamenti seguiti all’arresto del 29enne. Al pratese sequestrati anche più di 200 petardi più piccoli e un contenitore con polvere pirica. Tutto il materiale sequestrato è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia. Per i due, previsto anche il daspo.