"Fermate il rally sulle colline" Gli abitanti scrivono ai sindaci

Sul "Rally di Scandicci" che si terrà a novembre arrivano le proteste. La macchina organizzatrice è da tempo al lavoro per organizzare la manifestazione motoristica che arriverà per la prima volta sulle strade collinari cittadine il 4 e 5 novembre. Un tracciato che si annuncia interessante, nella terra a cavallo tra il Chianti e la Val di Pesa, compreso quindi il territorio comunale scandiccesse. Le prove dovrebbero svolgersi tutte in quest’area, ma alcuni residenti sembrano non gradire e hanno deciso di passare alla controffensiva, scrivendo una lettera ai sindaci di Scandicci, Lastra a Signa, San Casciano, Montespertoli, alla città metropolitana e al prefetto di Firenze. "Ci chiediamo – scrivono i cittadini che vivono nella zona collinare di Scandicci – chi possa aver avuto tempo e coraggio di autorizzare una iniziativa che probabilmente porta solo disagi a chi vive nei luoghi dove questo si svolgerebbe e utilizza le strade che sarebbero percorse dai piloti in gara. Ci chiediamo se tali strade, la cui conformazione e la cui manutenzione sollevano notevoli dubbi, siano minimamente idonee a supportare una manifestazione del genere. Non ci riferiamo esclusivamente ai due giorni della manifestazione ma soprattutto ai giorni precedenti".

La sensazione è che la battaglia sia appena cominciata. Da una parte gli organizzatori che per organizzare un evento del genere devono avere un piano specifico per la sicurezza stradale, dall’altra i residenti che sono disposti a continuare a denunciare quello che per loro è un errore, ovvero organizzare una corsa in una zona che non può riceverla.