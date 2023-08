"Fermate i mezzi pesanti a Lastra a Signa: La Fi-Pi-Li al collasso"

Che lo stato della viabilità sulla FI-PI-LI sia difficile, a dir poco, possono testimoniarlo, con dovizia di particolari, gli automobilisti che ogni giorno devono utilizzare questa direttrice. Un quadro reso più critico dall’incremento dei mezzi pesanti in transito come denuncia il Comitato Legambiente "di là d’Arno" Lastra a Signa: "La situazione – si legge infatti in una nota del comitato – è fortemente peggiorata con la presenza sempre crescente di Tir e autoarticolati, mezzi pesanti che condizionano gravemente la fruibilità di una strada che di sicuro non era stata pensata come camionabile. Questa realtà, se non ridimensionata, porterà ad un collasso dell’intera arteria ed è per questi motivi e per l’ulteriore aggravio di traffico pesante che certamente deriverà dallo scalo merci del nuovo porto di Livorno (Darsena Europa) e dalle aree industriali limitrofe, che riteniamo si debbano trovare soluzioni di trasporto diverse".

Soluzioni, a breve termine, che potrebbero essere di diverso ordine: "Crediamo – prosegue infatti il comitato – sia giusto imporre una limitazione ai mezzi pesanti sulla FI-PI-LI e un dirottamento di questi sulla autostrada A11 e per questo scopo riteniamo corretta la previsione di un pedaggio per i mezzi pesanti proposta dalla Regione Toscana e forse anche una limitazione per i mezzi con carichi superiori ai 70 quintali. Nei prossimi mesi noi daremo vita ad una serie di iniziative a sostegno della proposta della Regione Toscana attivando anche una petizione popolare, vista la condizione in cui versa la strada e il calvario che troppe persone devono sopportare ogni giorno". E ancora, guardando ulteriormente in prospettiva: "Auspichiamo che nelle nuove infrastrutture vi siano interventi per ammodernare e qualificare la rete ferroviaria per il trasporto merci, unico modo per dare un vero segno di cambiamento in linea col processo di transizione ecologica ormai non più demandabile ai posteri".