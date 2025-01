Fermate dell’autobus. Accordo con Metrocittà per le ristrutturazioni

Novità lungo alcune strade comunali di Rignano: sono stati installati visualizzatori di velocità. Lo scopo è quello di mettere in sicurezza le strade del territorio. Nel mese di dicembre sono stati installati anche visualizzatori con bande sonore e disco in materiale plastico che limitano la velocità a 50 Km/h. Con la Città Metropolitana, il Comune di Rignano ha condiviso un progetto per la realizzazione e ristrutturazione di fermate dei bus, come quella al bivio delle Corti. "Il problema della sicurezza ci sta a cuore e ringraziamo sempre chi ci segnala criticità – sottolinea l’assessore Silvia Meli (nella foto) – . Ognuno di noi deve fare la propria parte nel rispettare le regole: i deterrenti da soli non bastano." Da tempo il Comune di Rignano collabora con la Città Metropolitana per diminuire la velocità e migliorare le sicurezza in alcune arterie a maggiore rischio di incidente. In questa collaborazione, rientra anche la modifica della viabilità a Rosano e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Manuela Plastina