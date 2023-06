Ferito con un punteruolo nel parco delle Cascine, poi scappa dall’ospedale

Firenze, 22 giugno 2023 – Aggredito con calci e pugni e ferito con un punteruolo nel parco delle Cascine a Firenze. Vittima della violenza un uomo di 27 anni di origini marocchine che è stato attaccato da tre persone che si sono poi dileguate velocemente a bordo di un’auto.

L’episodio di violenza è avvenuto questa mattina, vicino alla fermata della tramvia Monni.

La vittima era già nota alle forze dell’ordine. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato portato in codice verde all’ospedale di Santa Maria Nuova da dove però è fuggito prima di ricevere le cure del caso. Lo riferiscono i carabinieri che indagano sull’aggressione, anche analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.