Giulia Cecchettin, la presidente della Cassazione: “Il problema non è solo giudiziario, ma di scuola e famiglia”

Firenze, 20 novembre 2023 – "Il problema non è soltanto giudiziario, della polizia giudiziaria: il problema è culturale”. Lo ha affermato Margherita Cassano, prima presidente della Corte suprema di Cassazione, parlando della vicenda di Giulia Cecchettin oggi a Firenze. “Se le famiglie innanzitutto, e la scuola, non cominciano a formare persone - ha detto - che siano ispirate da un valore fondamentale, quello del rispetto della dignità della persona, del valore della persona in quanto tale, e il valore della libertà, questo paese non potrà mai avere un vero progresso”. Secondo Cassano, a margine della conferenza 'Il racconto di due Presidenti: Corte Costituzionale e Corte di Cassazione’ organizzata dall’Università di Firenze, “dobbiamo lavorare tutti insieme prima di tutto a livello culturale per prevenire questi fenomeni, perché quando interviene l'autorità giudiziaria è troppo tardi, è successo l'irreparabile”. Sul piano dell'ordinamento, ha aggiunto il magistrato, “penso che la normativa italiana sia assolutamente completa, si sono succedute ben quattro leggi anche per recepire le direttive sovranazionali”.

“Siamo tutte addoloratissime e molto preoccupate: in ogni luogo di studio e di apprendimento bisogna diffondere una cultura del rispetto”. Lo ha affermato Silvana Sciarra, a margine della stessa iniziativa. "Bisogna insegnare alle persone giovani a rispettare le donne - ha proseguito Sciarra -, e a capire che cosa vuol dire la condivisione. Questo è il punto di fondo: sono sicura che in questa Università, con donne così illuminate e così competenti, questo già avviene, ma ci vuole ancora più conoscenza”.

Come Regione Toscana "il prossimo 23 novembre presenteremo il nuovo rapporto sulla violenza di genere e sarà anche un momento di riflessione sui dati. Senza dubbio credo 106 femminicidi dall'inizio dell'anno sono una mattanza, non sono numeri tollerabili, non sono accettabili", ha detto invece l'assessore regionale toscano al sociale Serena Spinelli, a margine di una iniziativa svoltasi oggi all'Istituto degli Innocenti di Firenze. "Io credo che dobbiamo fare una scelta in questo Paese che è quello di educare all'affettività a partire dalle bambine e dei bambini molto piccoli - ha aggiunto l'assessore Spinelli-, e guardando anche agli adulti perché credo che gran parte del problema sia un problema culturale che schiaccia le donne in stereotipi, le schiaccia in ruoli dai quali si fa fatica culturalmente a pensarle fuori, quando le donne chiedono liberamente di poter scegliere cosa vogliono essere, cosa desiderano essere, e che questo sia un tema che necessità di comprendere come ognuno di noi debba rispettare le scelte degli altri, quindi smettere di schiacciare anche i maschi in un ruolo”.

Per iscriverti al canale whatsapp de La Nazione Firenze clicca qui