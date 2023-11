Femminicidi, Medici Fiorentini: “Necessario un cambio di passo nella società”

Firenze, 22 novembre 2023 - “Giulia Cecchettin è l'ultima vittima di femminicidio: una catena di aggressioni e violenze che dobbiamo spezzare e che è frutto di una cultura della prevaricazione”. A dirlo è Lucia Toscani, coordinatrice della commissione pari opportunità dell'Ordine dei Medici di Firenze, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Pochi giorni fa - dice Toscani - l'agguato alla dottoressa della guardia medica Francesca Romeo in Calabria, dal movente ancora poco chiaro. Pochi mesi fa in Toscana l'uccisione della psichiatra Barbara Capovani ad opera di un paziente. I contesti degli omicidi di Giulia Cecchettin e delle due dottoresse potrebbero apparire non in relazione ma incede sono uniti dalla comune cultura della prevaricazione e della delegittimazione: prevaricazione della persona e della donna e delegittimazione del ruolo, della professione che sta svolgendo o che sta scegliendo. Bisogna ricondurre la società, le istituzioni e la politica alla responsabilità individuale e collettiva e alla eticità dei comportamenti."

Toscani ricorda poi che "sono decine le aggressioni, di varia gravità, che riguardano il personale sanitario quotidianamente: non sono più ammissibili. Come Ordine chiediamo una maggiore protezione per professioniste e professionisti che operano nelle strutture sanitarie aumentando la sicurezza e nelle immediate vicinanze”. “È necessario che le istituzioni siano a fianco delle vittime di violenza non con le parole, ma con il comportamento. Nel caso dei medici e degli operatori sanitari vittime di aggressione serve che emerga con forza la civile consapevolezza che bisogna difendere il Sistema sanitario nazionale, perché ne va della tenuta sociale del paese”.