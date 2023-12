Femminicidi, carceri, crisi sociale. Basta aggirarci come sonnambuli. Betori invoca: "Bisogna reagire"

"Ciechi davanti ai presagi, passivi come sonnambuli". È un’immagine forte quella scelta dal cardinale Giuseppe Betori nell’omelia dell’Immacolata Concezione, la liturgia preceduta come tradizione con la benedizione del presepe sul sagrato del Duomo. Il riferimento contenuto nella riflessione dell’arcivescovo è al recente Rapporto del Censis secondo cui "davanti a cambiamenti sociali che dovrebbero muovere all’azione, ci troviamo restii a considerarne le conseguenze e ad assumerci le responsabilità di decisioni da prendere. Come accade ad Adamo, la paura ci attanaglia, e, di fronte ai cambiamenti climatici, al proliferare di guerre insanabili, al fenomeno ormai strutturale dei flussi migratori o al declino demografico, restiamo inerti, impotenti, rassegnati, senza prospettive che non vadano al di là del vantaggio immediato, nella ricerca di un consenso, in specie quello dei social, che ci consoli e ci dica che ancora esistiamo. Abbiamo bisogno di un risveglio delle coscienze che vada oltre la semplice e momentanea indignazione".

Betori ha citato la vicenda di Indi Gregory, una bambina portata "a morte da un sistema delle cure tramutatosi in giudice inappellabile della qualità della vita", insieme alla "follia dei femminicidi che svelano gli istinti più malvagi dei maschi, ma soprattutto incarnano una delle forme più ripugnanti di quella riduzione dei rapporti a possesso e potere che domina la nostra cultura e avvelena diversi ambiti, facendo strage di affetti, amicizia, solidarietà, amore; o che si tratti del rispetto e della promozione della vita anche di chi ha sbagliato, ma ha diritto a un percorso di restituzione alla vita sociale, come purtroppo continua a non essere assicurato dal nostro sistema carcerario". La celebrazione si è conclusa con l’omaggio a Maria. Il cardinale ha presentato alla Vergine "la vita, le attese e le necessità della Chiesa fiorentina, di questa città e del suo territorio, del nostro Paese e di tutti i popoli". Tanti i temi affrontati. In un tempo di angustie, Betori ha chiesto: "Donaci il coraggio di osare la costruzione di un mondo nuovo, non per ingenuo ottimismo ma in forza di quella speranza che nasce dalla consapevolezza del bene e, alimentandosi all’amore di Dio e del prossimo, si esercita nella responsabilità e nella disponibilità a mettersi in gioco". Un pensiero per i giovani: "Confessiamo la difficoltà a comprenderli, ma sappiamo anche che proprio dalla novità che loro stanno seminando nascerà il futuro della storia. Aiutaci ad ascoltarli, ad accoglierli, a lasciarci interrogare da loro piuttosto che a giudicarli, valorizzando il loro spirito generoso, come è accaduto nella recente alluvione".

Betori ha quindi ricordato le "tante crisi che attraversano il mondo del lavoro, in particolare nelle aziende sul nostro territorio che da troppo tempo aspettano una soluzione, il lavoro in nero e sottopagato che umilia e crea ulteriore ingiustizia" dalla quale derivano l’aumento della povertà, la crisi demografica e l’emergenza abitativa: "In questo contesto è sparita la piccola Kata: per lei non smettiamo di pregare".

Duccio Moschella