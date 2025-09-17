17 settembre, 70 anni di Feltrinelli: il tour fa tappa a Firenze

Firenze, 17 settembre 2025 – Feltrinelli celebra quest’anno il settantesimo anniversario. Una storia coraggiosa, propulsiva, iniziata in un pomeriggio del 1955, quando, in un caffè di via Manzoni a Milano, prendono forma la visionarietà e l'autonomia di pensiero di un editore totale, che da allora non ha mai smesso di esplorare, di evolversi, di innovare. In quel pomeriggio di settant'anni fa, con l'ambizione di "cambiare il mondo e combattere le ingiustizie con i libri", nasce una casa editrice che oggi rappresenta una delle principali imprese indipendenti dell'industria della cultura.

L’inizio di una storia coraggiosa

Il Gattopardo è il simbolo di questo anniversario: il romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 1958, fa fin da subito parlare di sé per l'intricata storia che ne accompagna la pubblicazione. Dapprima il rifiuto di numerose case editrici, poi la morte improvvisa del suo autore che nonne conoscerà mai il successo. Un manoscritto che Feltrinelli sceglie di pubblicare nonostante le accuse del tempo: per alcuni è un titolo fascista, per altri passatista. Giangiacomo Feltrinelli fu capace di una incredibile spinta innovativa, è stato un editore cosmopolita in un'Italia ancora provinciale. Fu lui l'inventore del primo best seller mondiale nel 1957 pubblicando Il dottor Zivago di Pasternak, libro allora censurato in Russia. Ma concepì anche la libreria contemporanea, senza bancone tra libraio e cliente, con i libri accessibili a tutti. Negli anni ‘60 mise il flipper e il juke-box nella mitica libreria romana di via del Babuino, fu un imprenditore di cultura più che un semplice editore. Lui, che era erede di una famiglia che rappresentava il cuore della finanza e del capitalismo europei, scelse di stare dalla parte degli ultimi. Con i libri Giangiacomo voleva cambiare il mondo e migliorare la vita delle persone. La dimensione civile, l'impegno, per lui erano imprescindibili. Il Gruppo oggi ha raggiunto la dimensione di 122 librerie, tre siti di e-commerce, un polo formativo, simmetriche e molteplici attività in Spagna e un polo editoriale che conta 10 sigle, tra le quali, oltre a Feltrinelli, Marsilio, SEM, Crocetti e Gribaudo.

La novità editoriale

Al centro del settantesimo anniversario c’è anche un'importante novità editoriale: nel 2025 Feltrinelli riporta infatti in libreria, in una nuova veste ispirata alle origini e in tiratura limitata, i più celebri titoli della sua storica collana Universale Economica Feltrinelli, nata, come diceva Giangiacomo Feltrinelli, con l'intento di proporre "il meglio della nostra tradizione culturale e le opere più vive del presente". La grafica della collana UE70 riscopre il design delle origini e lo reinterpreta, per testimoniare un'avventura che è arrivata fino a oggi conservando la propria vocazione e proiettandola nel contemporaneo. I venticinque titoli più iconici della storia delle pubblicazioni Feltrinelli protagonisti della collana comprendono i classici del passato, come Il dottor Zivago di Boris Pasternak, L'opera al nero di Marguerite Yourcenar e La banalità del male di Hannah Arendt, e i grandi successi più recenti, tra cui Apeirogon di Colum McCann, È Oriente di Paolo Rumiz, Diario di Scuola di Daniel Pennac e Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh.

Il tour di Feltrinelli 70 fa tappa a Firenze

Prosegue senza sosta il tour in dieci tappe ideato da Feltrinelli per festeggiare i suoi 70 anni di storia vibrante e coraggiosa, che, per tutto il 2025, anima librerie, piazze e luoghi di cultura con eventi, incontri e iniziative speciali. Dopo le tappe di Roma, Bologna, Torino, Palermo e Mantova, dal 17 al 19 settembre il viaggio nella storia di Feltrinelli approda a Firenze, dove prende vita un programma di quattro appuntamenti e presentazioni, tutti dedicati all’insostituibile ruolo dell’editoria nel panorama contemporaneo. Si comincia oggi nella Libreria Feltrinelli di Piazza della Repubblica 26/29, dove alle 18 Matteo Nucci presenta il suo nuovo romanzo “Platone. Una storia d’amore” (Giangiacomo Feltrinelli Editore) in libreria dal 2 settembre: un romanzo che per la prima volta ripercorre la vita del più grande filosofo di sempre. Da domani il programma prosegue nella prestigiosa Sala Ferri di Palazzo Strozzi per due appuntamenti in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, istituzione culturale fiorentina fondata nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux che nel 2024 ha ideato la rassegna “Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell’editoria e i loro scrittori”, un progetto culturale che si propone di stimolare, valorizzare e ridisegnare le mappe della storia letteraria italiana, raccontando ogni mese un diverso protagonista del mondo editoriale. Alle 17.30 prende il via il primo dei due appuntamenti della rassegna con il titolo “La Fondazione Feltrinelli. La cultura come promessa di futuro”, in collaborazione con la Fondazione di viale Pasubio. Dialogano con il pubblico Caterina Croce e lo scrittore e storico David Bidussa, offrendo uno sguardo approfondito sul ruolo della cultura e dell’editoria come strumenti di crescita e cambiamento. L’incontro sarà anche un’occasione per ripercorrere la vocazione originaria con cui la Fondazione Feltrinelli nacque nel lontano 1949 – vocazione viva ancora oggi – di fare ricerca e scrivere libri per promuovere la circolazione di idee e dare una voce a chi non ce l’ha. Venerdì 19 settembre la rassegna prosegue nello stesso luogo alle 17.30 con “Sì, narrare. La letteratura nel mondo Feltrinelli”, un incontro che vedrà protagonisti Ricciarda Barbieri (Feltrinelli), Marcella Marini (Feltrinelli Gramma) e Fabio Muzi Falconi (Crocetti), moderati da Matteo Moca. Una conversazione con tre sigle rappresentative del polo editoriale Feltrinelli per esplorare le diverse sfaccettature della narrativa contemporanea. La giornata, così come la tappa, si conclude infine nella Feltrinelli di Piazza della Repubblica alle 19, con l’incontro con l’autore ‘Ala Al-Aswani in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Ad Alessandria gli alberi camminano” (Giangiacomo Feltrinelli Editore), moderato da Simone Innocenti. Un appuntamento che unisce letteratura e storia, per conoscere da vicino uno degli autori più amati del panorama internazionale.