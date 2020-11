Milano, 24 novembre 2020 - In uno di momenti più difficili e complessi della storia dell’editoria, il gruppo Feltrinelli si lancia in un doppio salto acrobatico, per atterrare nel mondo contemporaneo con due progetti nel segno della tradizione, socialità e innovazione. Il primo riguarda l’inaugurazione in piazza Piemonte a Milano del primo concept di libreria ibrida, dove tutte le esperienze culturali, dal libro alla musica, dal gioco all’apprendimento all’incontro, passano dal fisico al digitale senza soluzione di continuità.

Come spiegato nel corso della presentazione dallo stesso Carlo Feltrinelli, dal Ceo del gruppo Roberto Rivellino e dal Ceo delle librerie Alberto Rivolta, i visitatori possono curiosare tra i 45.000 libri presenti a scaffale, i dischi e i vinili, i video, sfidarsi nell’area comics & games, immergersi nei profumi del corner Potafiori, godersi una pausa nella caffetteria Red. In più il digitale, con nuovi servizi, nuove relazioni tra clienti e librai, nuove modalità di pagamento, con massima libertà di fruizione multicanale. E poi arriva il progetto Feltrinelli Education, la prima piattaforma di lifelong learning, ossia di apprendimento permanente, a firma Feltrinelli. Massimiliano Tarantino ne è il direttore e ne spiega filosofia e opportunità.

Dottor Tarantino, qual è l’obiettivo di Feltrinelli Education?

«L’idea è mettere in relazione i migliori talenti del mondo culturale, artistico, economico e scientifico con i più moderni format di formazione professionalizzante. Non solo, pensiamo a una piattaforma che intercetti e abiliti le realtà più innovative nel campo della formazione per una serie di prodotti in linea con la vera sfida del momento: mettere in contatto il bagaglio di conoscenze ed esperienze con le trasformazioni del mercato del lavoro».

Quindi uno strumento per chi cerca lavoro ma anche per chi ce l’ha?

«Certo. Del resto, il mondo del lavoro cambia continuamente. Dobbiamo di conseguenza aggiornare il nostro percorso di formazione e renderlo accattivante, dinamico, piacevole e utile. Questo l’obiettivo di Feltrinelli».

E cosa proponete?

«Abbiamo pensato a 6 ambiti tematici, 28 corsi formativi, 25 laboratori, 6 cicli di Webinar, 3 video-corsi del Dizionario del Cambiamento».

Quali sono gli ambiti tematici?

«Sono settori della conoscenza secondo noi indispensabili oggi, quali la comunicazione e creatività, economia e marketing, digital change, formazione ed educazione, soft skills (ossia le competenze trasversali e relazionali) e complessità. La nostra proposta di lifelong learning avrà oltre 80 prodotti educativi, tra formazione ed edutainment, ibridi e trasversali, fruibili live e on demand sulla piattaforma digitale FeltrinelliEducation.it»

Nel progetto si parla di Lezioni d’Autore. Di cosa si tratta?

«E’ un format innovativo e originale dove ciascun autore articola il suo racconto in un ciclo di 3 video-lezioni on demand da 30 minuti , su temi chiave della contemporaneità. Ad esempio Oliviero Toscani che parla del mestiere dell’immagine; Alessandro Baricco della “letteratura allo specchio”, Eva Cantarella sulle diversità della donna, Filippo Ceccarelli sugli “animali politici”».

E il Dizionario del Cambiamento?

«E’ una collana di 3 video-corsi che ha l’obiettivo di introdurre il contesto storico, linguistico, filosofico delle questioni più urgenti della contemporaneità: riscoprire il ruolo del fattore umano nell’epoca dell’incertezza, navigare la complessità, orientarsi nella rivoluzione digitale. Tra i protagonisti ci sono personaggi come Umberto Galimberti».

Insomma, sempre più tecnologia, ma anche sempre più libri.

«Sì, non possiamo fronteggiare la piaga della disuguaglianza senza riattualizzare l’accesso ai contenuti. Dobbiamo interpretare gli strumenti dell’innovazione per fa sì che gli scrittori, intellettuali, scienziati, giornalisti stiano in questa dinamica del cambiamento. E come Feltrinelli vorremmo essere l’abilitatore di questa rivoluzione, come se in qualche modo reinventassimo la stampa. Fermo restando che, come dice Carlo Feltrinelli, leggere un libro è l’atto rivoluzionario per eccellenza, un momento di introspezione, perchè nella lettura siamo solo noi e chi ha scritto quel libro».