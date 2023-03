Fece esplodere il Postamat di Rufina: banda bolognese in trappola

Una banda di "bancomattari" organizzatissima. Un modus operandi con la tecnica della "marmotta" consolidato: prima si rubava o ci si procurava un’auto, meglio se di grossa cilindrata da utilizzare per il furto, la cui targa veniva sostituita con un’altra, sempre rubata; poi le vetture venivano piazzate in uno dei due garage che i ladri avevano preso in affitto a Bologna e a bordo vi caricavano gli abiti e i passamontagna necessari per travestirsi, le ricetrasmittenti per comunicare senza usare i cellulari (intercettabili), e appunto gli ordigni detti "marmotte", utilizzati per fare saltare i bancomat prescelti, facendoli deflagrare dopo averli infilati nelle feritoie da cui esce il contante. Questo il quadro delineato dalla Procura: i colpi contestati, con bottini di decine di migliaia di euro ogni volta, sono undici, sparsi tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Tra questi colpi, quello della notte del 9 agosto 2020 al Postamat di piazza Kurgan alla Rufina, rubati 45mila euro. Per fare il colpo, rubarono un’auto e delle targhe al Diacceto. Ora, l’avviso di fine indagine firmato dal procuratore aggiunto di Bologna Morena Plazzi, destinato a undici uomini, quasi tutti bolognesi, tra i 25 e i 50 anni, accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso, ricettazione di auto e targhe, detenzione di esplosivo, e, sette di loro, di associazione a delinquere finalizzata ai furti con l’utilizzo di materiale esplosivo.