FdI su Mondeggi: "La sinistra legittima un’occupazione"

"Altro che momento storico: l’incontro tra Mondeggi Bene Comune con i sindaci Pignotti e Funaro va ulteriormente a legittimare chi da anni occupa la tenuta di Mondeggi, di proprietà della Metrocittà". I consiglieri metropolitani di ’Per il cambiamento’ Claudio Gemelli e Alessandro Scipioni criticano la scelta dei due sindaci di incontrare il comitato che per anni ha presidiato i terreni e le coloniche abbandonati, ora sotto riqualificazione coi fondi Pnrr. "Già avevamo criticato i continui cambi di posizione su Mondeggi: prima privatizzarla cercando acquirenti, poi tenerla pubblica, poi la paradossale decisione di darla in comodato gratuito ad associazioni che raggruppano gli stessi occupanti, legalizzando l’illegale – dicono -. Ora la volontà di garantire gli occupanti fino alla fine dei lavori: in pratica per iniziare la colonica Cuculia, si dovrà attendere siano trasferiti in uno degli altri casolari ristrutturati. Pignotti e Funaro spieghino questa scelta: non ha utilità pubblica".