FdI spaccata sulla cerimonia: Draghi non andrà, Marcheschi sì

C’è chi andrà, chi è indeciso, chi ha scelto di no. Il percorso di condivisione, o quanto meno di riconciliazione politica, della festa della Liberazione. Il capogruppo dei Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi (foto), così come il collega Jacopo Cellai, non sarà alla cerimonia di domani. Così spiega la sua scelta: "Negli anni passati Alleanza Nazionale, ma già il Msi prima, ha provato invano con dei tentativi di conciliazione con l’invio di corone di allora a tutte le parti in causa. Oggi, a quasi 80 anni dalla fine della guerra, la festa del 25 aprile mi appare come un mezzo per dimostrare che ci sono partigiani eroi di serie A, quelli che erano nelle divisioni comuniste, e liberatori di serie B (militari, anglo-americani, partigiani bianchi, brigata ebraica...)". Parteciperà alla cerimonia invece il senatore Paolo Marcheschi ("Ci sono sempre andato") mentre il capogruppo FdI in Regione Francesco Torselli non ha sciolto le riserve: "Deciderò all’ultimo se e dove andare".